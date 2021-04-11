Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде

Александр Лукашенко сумел удержаться у власти после волнений, вызванных результатами президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. При этом для достижения цели Батька использовал наиболее примитивный, но действенный, по его мнению, метод — силовой.
Теперь Белорусский главнокомандующий активно использует Запад в качестве собирательного образа врага, который представляет угрозу государственному суверенитету. Наиболее агрессивную политику в отношении Белоруссии, по словам последнего диктатора Европы, ведут Польша и Литва.
Александр Григорьевич выразил намерение закрыть посольства в этих странах. Лукашенко отметил, что нет смысла тратить бюджетные деньги на содержание штата сотрудников в тех условиях, когда дипломатические отношения фактически поставлены на паузу.
Батька подчеркнул, что политика Польши и Белоруссии по отношению друг к другу никогда не была стабильна, но теперь ситуация в значительной степени обострилась. Лукашенко добавил, что в случае эскалации конфликта Белоруссия "припомнит оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы и даст за это по морде".
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