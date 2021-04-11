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Политика
Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде

Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде

Александр Лукашенко объявил о закрытии ряда посольств в недружественных странах. Всему виной агрессивная политика Прибалтики и Польши.
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Александр Лукашенко сумел удержаться у власти после волнений, вызванных результатами президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. При этом для достижения цели Батька использовал наиболее примитивный, но действенный, по его мнению, метод — силовой.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Теперь Белорусский главнокомандующий активно использует Запад в качестве собирательного образа врага, который представляет угрозу государственному суверенитету. Наиболее агрессивную политику в отношении Белоруссии, по словам последнего диктатора Европы, ведут Польша и Литва.

Александр Григорьевич выразил намерение закрыть посольства в этих странах. Лукашенко отметил, что нет смысла тратить бюджетные деньги на содержание штата сотрудников в тех условиях, когда дипломатические отношения фактически поставлены на паузу.

Батька подчеркнул, что политика Польши и Белоруссии по отношению друг к другу никогда не была стабильна, но теперь ситуация в значительной степени обострилась. Лукашенко добавил, что в случае эскалации конфликта Белоруссия "припомнит оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы и даст за это по морде".

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 15:30 Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
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