Светлана Тихановская является самобытной фигурой на международной политической арене. Ее считают лидером белорусской оппозиции, хотя формально она не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку отсутствовала на территории республики на протяжении длительного времени.
Деятельность Тихановской сводится к тому, чтобы публично вести диалог с европейскими лидерами, а также лоббировать санкции в отношении Александра Лукашенко и его окружения. В Сети сложился ироничный стереотип о том, что супруга Сергея Тихановского — это белорусский лидер в изгнании, который колесит по Европе и пьет шампанское за нашу с вами свободу.
Многие политологи сходятся во мнении, что активность представителя оппозиции носит сугубо декоративный характер. При этом интервью различным изданиям Тихановская дает с завидной регулярностью.
Недавняя ее беседа с журналистом украинского издания "Новое время" вызвала широкий общественный резонанс. Тихановская сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил ее и ее команду на встречу Люблинского треугольника. Отвечая на вопрос, станет ли Люблинский треугольник Люблинской четверкой, она заявила: "Нам хотелось бы".
Стоит отметить, что Люблинский треугольник представляет собой экономическую и идеологическую форму взаимодействия Украины, Польши и Литвы. Многие политологи называют данную форму сотрудничества между этими странами антироссийским альянсом из-за их жесткой риторики в отношении России.
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