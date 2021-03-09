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Политика
Тихановская сообщила о намерении оппозиции присоединить Белоруссию к антироссийскому альянсу

Тихановская сообщила о намерении оппозиции присоединить Белоруссию к антироссийскому альянсу

Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционный белорусский деятель провела беседу с журналистом украинского издания. Многие выдержки из интервью активно обсуждаются в Сети.
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Светлана Тихановская является самобытной фигурой на международной политической арене. Ее считают лидером белорусской оппозиции, хотя формально она не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку отсутствовала на территории республики на протяжении длительного времени.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Деятельность Тихановской сводится к тому, чтобы публично вести диалог с европейскими лидерами, а также лоббировать санкции в отношении Александра Лукашенко и его окружения. В Сети сложился ироничный стереотип о том, что супруга Сергея Тихановского — это белорусский лидер в изгнании, который колесит по Европе и пьет шампанское за нашу с вами свободу.

Многие политологи сходятся во мнении, что активность представителя оппозиции носит сугубо декоративный характер. При этом интервью различным изданиям Тихановская дает с завидной регулярностью.

Недавняя ее беседа с журналистом украинского издания "Новое время" вызвала широкий общественный резонанс. Тихановская сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил ее и ее команду на встречу Люблинского треугольника. Отвечая на вопрос, станет ли Люблинский треугольник Люблинской четверкой, она заявила: "Нам хотелось бы".

Стоит отметить, что Люблинский треугольник представляет собой экономическую и идеологическую форму взаимодействия Украины, Польши и Литвы. Многие политологи называют данную форму сотрудничества между этими странами антироссийским альянсом из-за их жесткой риторики в отношении России.


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Автор: 9 марта 2021, 09:11 Источник: Новое время ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость646337
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Быдло продажное!!!!! Неужели в Беларуссии столько дураков, что эта шваль до сих пор на плаву и свою грязную пасть разевает? Беларуссы, ради своей выгоды, эта помойка затащит вас в такое же болото, в котором сейчас тонет Украина! Опомнитесь, пока вы еще страна!
Гость646726
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Тварь <цензура> Падальщица продажная.Эту <цензура>,взбаламутившую народ ,повесить мало.
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