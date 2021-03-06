Россия "додавливает" Лукашенко в вопросах интеграции – обозреватель Алкснис

Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени президент Белоруссии старался быть удобным как для России, так и для западных партнеров. Но Кремль, например, уже не обращает внимание на различные заявление лидера республики, считает политический обозреватель Ирина Алкснис.

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