Россия "додавливает" Лукашенко в вопросах интеграции – обозреватель Алкснис

По мнению Ирины Алкснис, российские власти уже давно все поняли, поэтому приняли решение "додавливать" Александра Лукашенко в вопросах интеграции. Мол, Москве безразлично, что говорит президент Белоруссии, который время от времени меняет свое мнение и риторику.
Политический обозреватель также считает, что главная цель уже определена Кремлем. По словам Алкснис, все будет идти по пути интеграции. "Россия перестает церемониться с Белоруссией, дорожная карта определена, тут уже ничего не поделаешь", – высказал свое мнение эксперт.
Что касается поведения Лукашенко, то это печальное зрелище, отметила Алкснис. Упорные попытки президента Белоруссии "перетягивать на себя одеяло" и публичный шантаж кажутся политическому обозревателя грустными. Также прискорбно, что Александр Григорьевич принципиально не держит свои слова.
Напомним, об интеграции России и Белоруссии ранее высказался эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Он считает, что Кремль не должен подписывать никакие соглашения с соседней республикой, пока ее президентом является "токсичный и плохо пахнущий" Александр Лукашенко.
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