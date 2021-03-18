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18 марта
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"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена

"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена

Владимир Путин прокомментировал резкие заявления американского коллеги. Президент России не стал уподобляться До Байдену и нападать на него.
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Комментируя инцидент, глава государства подтвердил, что они с лидером США лично знакомы. "Я бы сказал ему: "будьте здоровы". Желаю ему здоровья, это без иронии, без шуток", – высказался глава государства.

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 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Ранее слова Джо Байдена о том, назвавшего Владимира Путина "убийцей", прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал их "очень плохими". Представитель Кремля отметил, что за всю историю российско-американских отношений "ничего подобного не было".

Напомним, 17 марта Джо Байден дал интервью телеканалу ABC News. Он обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов США. Американский лидер пригрозил Москве расплатой за все враждебные действия.

Громкие заявления политика вызвали резкую критику. Как писали "Дни.ру", спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот выпад находится вне здравого смысла. По его мнению, такое поведение непозволительно для главы государства, которое претендует на роль носителя морали и демократии.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 15:29 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
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