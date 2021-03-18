Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
18 марта
Лента новостей
15:33
"Инвестиция в наследство": сын приобрел особняк за баснословные деньги для изувеченного Алибасова
15:29
"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена
15:20
"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян
15:14
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
14:48
"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу
14:47
Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте
14:41
Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой
14:40
"Тело мечты": фигура 54-летней Холли Берри поразила народ
14:21
Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги
14:10
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было
14:08
В двух регионах России выпал желто-коричневый снег
14:03
Американские СМИ предсказали Вашингтону проблемы из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе
14:02
Названы регионы России с самым большим количеством вакансий
14:00
"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой
13:54
На Украине предложили способ "погасить" военную мощь России
13:47
"Мальтийский мачо помог": дочь Задорнова впервые показала фото ребенка
13:43
"Я его воспитываю": солистка группы "Демо" о тяжелых отношениях
13:32
Популярный певец откровенно о гей-знакомствах: Было по десять-двадцать человек
13:19
В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у пьяных водителей
13:14
"Порой яичницу приготовить не могут": Валерия откровенно о невестках
13:07
Арнтгольц родила ребенка звезде "Кухни" Богатыреву: первое фото
13:06
Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
13:00
Улики и содействие: Джоли намерена обвинить Питта в насилии
12:58
Российский школьник выжил после падения с 25-го этажа
12:51
"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом
12:34
Кудряшки и папины ушки: оставленная Зуева показала подросшую дочь Козловского
12:29
"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу
12:21
"Научу Калашникову и Борисову соблазнять мужиков": Кравец открывает школу секса
12:08
Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию
11:50
Какой здоровый: явление Солнцева без трусов довело до сердечного приступа
11:44
Улетевшая с Авербухом Арзамасова станцевала на камеру для пасынка
11:43
В Госдуме определили судьбу продуктовых карточек
11:43
"Никто так не любит": ополоумевшая от горя вдова обратилась к духу Грачевского
11:28
Назван самый любимый поэт россиян
11:25
Суточный прирост больных COVID-19 россиян составил 9,8 тысячи
11:22
"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой
11:06
Россиян предупредили о падении рубля
11:03
"Мы же все приспособленцы": Софья Эрнст раскрыла неожиданную правду о себе
10:41
"Колют меня": у Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь
10:30
В России хотят создать должность уполномоченного по правам пенсионеров
10:25
"Скачки длинноногих и белозубых": Тодоренко пришла в ярость от шоу "Холостяк"
10:23
"Я узнал, кто присылал все эти записи": Цискаридзе назвал имена после гей-скандала
10:01
Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев
09:58
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
09:55
"Видел, как мама упала": дочь Легкоступовой выдвинула обвинение Фирсову
09:54
Audi A5 Sportback: спорт, огонь, ветер и фисташки
09:28
"Проявление слабости": Шукшина набросилась на вернувшегося в Россию Серебрякова
09:21
Господи, помилуй: что случилось с могилой Ланового через 40 дней
09:21
СМИ: С карт россиян больше не будут списывать все деньги за долги
09:05
В Германии обвинили Украину в давлении после требований о помощи в возврате Крыма
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал
"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
"Месячные начались?": Бузова довела до тошноты демонстрацией тампона
"Решили получить четверть": смерть Алибасова озолотит Федосееву-Шукшину
Политика
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было

Президент США Джо Байден опустился до оскорблений в адрес главы России Владимира Путина. Слова американского лидера прокомментировали в Кремле.

Продолжение: "Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена
прочитано 777 раз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Джо Байдена "очень плохими". Спикер Кремля отметил, что "ничего подобного не было" за всю историю российско-американских отношений.

ПО ТЕМЕ

Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

"Он (президент США – Прим.ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной", – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь не сказал, собирается ли Владимир Путин ответить обидчику.

В минувшую среду, 17 марта, Байден дал большое интервью телеканалу ABC News. Американский президент обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов и назвал Путина "убийцей". В заключение политик пригрозил Москве расплатой за все враждебные действия.

Слова главы США вызвали волну критики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот выпад находится вне здравого смысла. По его мнению, такое поведение непозволительно для руководителя государства, которое претендует на роль носителя морали и демократии.

С ним согласился профессор Олег Матвейчев. Джо Байден нарушил не только дипломатические протоколы, но и нормы человеческого общения. При этом эксперт не исключил, что журналисты могли сами спровоцировать президента. "Это человек, находящийся в старческом маразме", – добавил он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Chris Kleponis/POOL/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 14:10 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость660264
Пожаловаться Ответить
Америка находясь за Океаном оттуда легко разбрасывает хамские слова в адрес нашей Страны и народа и очень бы хотелось посмотреть на Байдена на его оскорбления если бы он приехал на Запад и так же Смело оскорбил Нас но Мы уверенны что Байден бы Струсил это происходит всегда с такими неумными трусливыми людьми Байден и его окружение применяют в Мире одни и те же Методы для уничтожения стран сначала Ложь Потом санкции подкуп врагов внутри стран революции хаос убьют повесят потом Грабят оставят военбазу для охраны грабежа и Спрячутся за океан готовить новое Убийство народов но Не понимают ВРЕМЯ
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой

Спустя два года актриса вновь появилась в проекте
Шоу-бизнес

"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Молодой человек сделал заявление
Шоу-бизнес

"Частушечная ахинея": Гордон вылила ушат помоев на Манижу

Правозащитница раскритиковала творчество молодой исполнительницы
Шоу-бизнес

"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой

Поклонники напуганы неадекватным поведением певца

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+