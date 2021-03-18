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Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев

Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев

Президент США Джо Байден перешел все границы, оскорбив главу России Владимира Путина. Американский лидер нарушил не только протоколы, но и нормы человеческого общения, заявил профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.
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Президент Соединенных Штатов сделал ряд громких заявлений во время недавнего интервью. Глава Белого дома обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов и назвал коллегу Владимира Путина "убийцей". Джо Байден подчеркнул, что Москва расплатится за свои преступления.

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Интервью политика прокомментировал профессор Олег Матвейчев. Он считает, что такой выпад не красит Америку. По его словам, Байден докатился от оскорблений в адрес Путина "от бессильной злобы". Вашингтон угрожает Москве санкциями, но на самом деле сделать ничего не может.

"Получается, что мы идем вперед, а они просто злобствуют", – сказал Матвейчев.

При этом эксперт отметил, что оскорбительные слова Байдена возникли случайно. Американский лидер просто отвечал на провокационные вопросы журналиста. Профессор добавил, что в поведении демократа не раз замечали странности. За плохую память и сбивчивую речь президент получил прозвище Джо Деменцио.

"Это человек, находящийся в старческом маразме", – заключил эксперт.


Ранее "Дни.ру" написали о конфузе, который произошел во время выступления Джо Байдена. Американский лидер забыл имя министра обороны и название Пентагона. Примечательно, что Ллойд Остин (глава ведомства) стоял рядом с ним. Видеозапись случившегося Вы можете посмотреть здесь.

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Фото: Erin Scott - Pool via CNP /Media/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 10:01 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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