"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

Американские СМИ сообщают, что протесты в США проходят вторую ночь подряд. Во всей стране насчитывалось свыше 100 акций, некоторые координировались участниками коалиции Protect the Results (с англ. – "Защитим результаты").
Департамент полиции Нью-Йорка сообщил о 20 задержанных, которые устраивали беспорядки во время акций протеста. Провокаторы бросали в провоохранителей мусор и разжигали огонь на улицах мегаполиса.
Также протестующие были замечены недалеко от Белого дома и других районах Вашингтона. В орегонском Портленде полицейским помогала Национальная гвардия.
Уже известно, что в Чикаго одержал победу Джо Байден. Там люди вышли на улицу, скандируя "Защитим выборы!" и "Трампа – вон!".
По данным от 5 ноября 12:00 (мск), лидерство одерживает Байден. За ночь Трамп сдал позиции. Демократ набрал 264 голоса выборщиков, а республиканец – 214 (для победы необходимо – 270).
Напряженная борьба развернулась в Неваде и Пенсильвании. Если действующий президент не завоюет лидерство в этих штатах, то шансов на победу у него больше не будет.
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