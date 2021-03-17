"Вне здравого смысла": Володин высказался насчет выпада Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден в интервью ABC News сделал резкое и критическое заявление. Он сказал, что лично предупреждал российского лидера Владимира Путина о последствиях, если всплывет факт вмешательства в президентские выборы. Но на этом американский глава не остановился и позволил себе грубость.



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