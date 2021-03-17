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"Вне здравого смысла": Володин высказался насчет выпада Байдена в адрес Путина

"Вне здравого смысла": Володин высказался насчет выпада Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден в интервью ABC News сделал резкое и критическое заявление. Он сказал, что лично предупреждал российского лидера Владимира Путина о последствиях, если всплывет факт вмешательства в президентские выборы. Но на этом американский глава не остановился и позволил себе грубость.
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Байдена спросили о заявлении США о предполагаемом вмешательстве в процесс выборов. Байден ответил, что говорил об этом с президентом РФ еще в конце января. На вопрос о том, считает ли Байден своего коллегу убийцей, он кивнул головой. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не смог пройти мимо этой низости.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер считает, что такой выпад в адрес первого лица страны неуместен. При этом подобного себе не позволял еще ни один американский лидер, даже в сложные периоды отношений двух стран.

"Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено", – написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Спикер считает такие высказывания недопустимыми, так как они оскорбляют всех россиян, ведь именно они сделали выбор своего лидера.

Володин объяснил это тем, что Шаты фактически делают все для создания проблем России. "Это истерика от бессилия", – заключил Володин. Спикер считает, что нападки на президента России – это нападки на Россию в целом.

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Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Автор: 17 марта 2021, 18:25 Источник: телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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