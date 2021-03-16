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Политика
Эксперт Хилько заявила о нежелании силовиков сражаться за "умирающий" режим Лукашенко

Эксперт Хилько заявила о нежелании силовиков сражаться за "умирающий" режим Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко готовится к весенним протестам. На прошлой неделе глава страны произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах.
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Член Национального антикризисного управления (НАУ) Светлана Хилько связала новые назначения с неуверенностью Александра Лукашенко в силовой верхушке. Глава республики надеется, что с приходом других людей система подавления протестов начнет работать эффективнее.

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Еще одна цель кадровых перестановок состоит в запугивании белорусов, власти будут делать все, чтобы предотвратить новую волну протестов. Хилько также обратила внимание, что на первых ролях оказались представители КГБ. Она не исключила, что скоро они станут руководить Минобразования и Минздравом.

Эксперт уверена: меры, принятые Лукашенко, не сработают. Сторонники оппозиции продолжат выходить на улицы. По словам Хилько, внутри самой системы уже нет желания сражаться за "умирающий режим". "Там понимают, что вторую волну протестов они не выдержат", – отметила она.

Представитель НАУ добавила, что сегодня никто не воспринимает Александра Лукашенко всерьез. Глава страны не выглядит страшным. Хилько подчеркнула, что над президентом "смеются и внутри системы, и рядовые граждане". Сотрудники силовых ведомств все видят и понимают.

Протестные акции охватили Белоруссию в начале августа. По данным независимых СМИ, в демонстрациях и забастовках приняло участие более миллиона человек. Оппозиционеры обвинили Александра Лукашенко в фальсификации выборов президента и потребовали его немедленной отставки.

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Фото: president.gov.by
Автор: 16 марта 2021, 09:56 Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
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