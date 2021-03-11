Лукашенко предупредил об угрозе "подрыва" Белоруссии изнутри: Сейчас на все зубы будут пробовать

В ходе заседания белорусский лидер отметил, современные войны отличаются от тех, которые были в прошлом веке. По словам Александра Лукашенко, если раньше недоброжелатели нападали на людей группировками, то сегодня дела обстоит иначе: конфликт начинается с раскачивания ситуации внутри страны.
Президент предупредил военных об угрозе "подрыва" республики изнутри. Политик рассказал, что злоумышленники пытались разжечь ситуацию в Белоруссии в начале августа прошлого года, но тогда у них ничего не вышло. "Сейчас на все зубы будут пробовать", – подчеркнул Лукашенко.
В заключение глава республики призвал силовиков готовиться к атаке изнутри. Лукашенко посоветовал военным не ждать, когда кто-то пересечет границу, и потом брать в руки оружие. "Воевать будем отсюда, начиная изнутри", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Массовые беспорядки охватили Белоруссию во второй половине 2020 года. В крупных городах сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Политика обвинили в подделке результатов президентских выборов.
Сам глава республики назвал прошедшее голосование честным и справедливым. Вместе с этим Александр Лукашенко не исключил, что губернаторы могли нарисовать один-два процента на выборах. Подробности Вы можете узнать из материала на сайте "Дни.ру".
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