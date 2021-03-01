Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Понедельник
1 марта
Лента новостей
15:32
"Где штаны потеряли?": оголившийся Садальский вызвал оторопь
15:24
"Заметил, как похож? Моя копия": в Финляндии нашелся тайный внук Ланового
15:20
Беременная от Ланового актриса погибла в страшной автокатастрофе на восьмом месяце
15:08
Липосакция? Манукян предстал перед россиянами во всей красе после слухов об операции
14:57
Обнаженная грудь 51-летней Дженнифер Лопес вызвала рвотный рефлекс
14:51
"К сожалению, это было": бурная личная жизнь привела Афанасьева к бутылке
14:50
Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"
14:44
Шок: заплаканная Асмус показала все прелести
14:42
Есть пострадавшие: в Челябинской области автобус врезался в грузовик
14:32
В Балашихе женщина убила приятеля отверткой
14:27
Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину
14:20
Умер первый глава МИД Украины
14:13
Молодая мошенница из Москвы обокрала пенсионерку из области
14:10
"Достойно оценил мою игру": Афанасьев увел супругу у популярного режиссера
13:55
Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона
13:51
Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь
13:45
При аварии на заводе в Китае погибли люди
13:39
В Кремле отреагировали на слова Байдена об "аннексии" Крыма
13:36
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
13:34
После гибели работницы завода под Москвой начата проверка
13:17
Роскошная Зета-Джонс появилась на "Золотом Глобусе" с соблазнительным вырезом
13:09
Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта
13:07
Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой
12:47
Дочь Гузеевой в свадебном платье порезвилась с подругой
12:44
"Кто ее помнит?": Малахов оплевал потребовавшую большой гонорар за интервью Узерли
12:28
В Челябинске автобус вылетел с моста после аварии с трактором
12:23
"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой
12:20
"Художественная гимнастика с проводом": дочь Навки ошарашила россиян
12:00
Обеспечивающая взрослых детей Васильева: Когда меня не станет, они будут первыми звездами
11:53
После жесткого падения на соревнованиях норвежскую лыжницу эвакуировали на вертолете
11:51
"Деньги пропивал": изможденный Лепс заговорил об одиночестве
11:37
Вскрылись подробности госпитализации 71-летнего Боярского
11:34
В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля
11:24
"Он коснулся самого дорогого": Садальский получил смачную пощечину от Васильевой
11:23
Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко
11:06
"Съехаться": Валерия мечтает нарушить семейную идиллию сына
11:00
Бывшую участницу группы Little Big нашли мертвой в своей квартире
10:50
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
10:31
Есть пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв
10:27
Минэкономразвития ответило на попадание России в список "горячих точек" по росту цен на продукты
10:21
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
10:16
"Весной его не будет": Тихановская о скорой отставке Лукашенко
10:04
Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов
09:52
На головы пациентов больницы на Сахалине обрушился потолок
09:44
"Живешь не годами, а кварталами": тяжелобольной Юдашкин о борьбе с онкологией
09:31
"Неожиданно!": в Сети обсуждают фото Харламова с новорожденным ребенком
09:18
В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены
09:00
На Сахалине арестовали самого богатого депутата
08:52
Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года
08:43
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
Политика
Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"

Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"

Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президент Белоруссии не намерен сдаваться. План Александра Лукашенко по сохранению власти раскрыл политолог Андрей Суздальцев.
прочитано 1840 раз

По словам эксперта, Александру Лукашенко нужна поддержка России для того, чтобы удержаться на посту главы республики. Но получить финансовую помощь он может только при одном условии – если вернется к сочинским договоренностям, то есть проведет реформу Конституции и начнет транзит власти.

ПО ТЕМЕ

Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Лукашенко попал в политическую ловушку", – подчеркнул Суздальцев.

Обозреватель усомнился в том, что белорусский лидер выполнит обещания, которые дал российскому коллеге Владимиру Путину. Вместо этого Лукашенко попытается основать "президентскую династию". Первый шаг уже сделан: один из сыновей политика Виктор возглавил Национальный олимпийский комитет.

Суздальцев отметил, что Виктора готовили к политической деятельности много лет. Старший наследник президента изучал политологию, риторику и другие дисциплины. Его отношение в России ничем не отличается от отцовского: в соседях он видит источник кредитов.

В заключение политолог задался вопросом, удастся ли Александру Лукашенко воплотить свой замысел и передать власть сыновьям? Этой весной в республике ожидается подъем протестной активности. Лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала усилить давление на президента и чиновников.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал данные о том, что один из его сыновей может возглавить Белоруссию. Подробно об этом можно узнать из материала на сайте "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 1 марта 2021, 14:50 Источник: Сайт Андрея Суздальцева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Певица высказалась о своем позоре
Шоу-бизнес

"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой

Певица произвела фурор

Шоу-бизнес

Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь

Модель не постеснялась сделать это
Шоу-бизнес

"Съехаться": Валерия мечтает нарушить семейную идиллию сына

Она готова стать многодетной бабушкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+