Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров

Накануне Александр Лукашенко покинул пост главы Национального олимпийского комитета (НОК). Его место занял старший сын Виктор, который до этого был первым вице-президентом организации.
Перед процедурой избрания нового руководства НОК глава Белоруссии выступил с речью. Лукашенко отметил, что в последнее время он слышит "много разговоров" о транзите власти: якобы власть перейдет его старшему наследнику.
Лидер республики подчеркнул, что эта тема никогда не обсуждалась в его семье. Политик пресек все слухи. "Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.
Президент добавил, что Виктор перестанет быть госслужащим. Александр Лукашенко пообещал немедленно уволить сына с поста помощника президента по вопросам национальной безопасности.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира. Причиной отказа стала нестабильная политическая обстановка. Где в этом году будут проходить хоккейные матчи, пока неизвестно.
Напомним, в конце прошлого года по всей республике прокатилась волна акций протеста. Сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации выборов президента и потребовали отставки Александра Лукашенко.
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