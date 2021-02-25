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Политолог Усов о заморозке цен на продукты в Белоруссии: Популизм обойдется стране очень дорого

Политолог Усов о заморозке цен на продукты в Белоруссии: Популизм обойдется стране очень дорого

Фото: commons.wikimedia.org/User 699 (CC BY-SA 4.0)
Власти Белоруссии объявили о заморозке цен на продукты и лекарства первой необходимости. Инициативу правительства оценил политолог Павел Усов.
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По мнению эксперта, такой мерой власти республики хотят притупить социально-экономическое недовольство населения. Белорусский президент Александр Лукашенко прекрасно понимает, что этой весной в стране могут возобновиться протестные акции, и поэтому действует на опережение.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Режим будет обращаться ко всем возможным способам и средствам для того, чтобы оставаться на плаву. Павел Усов предположил, что до лета власти республики будут проводить политику террора. Однако экономический кризис никуда не делся, и, вероятно, к репрессиям добавится крайний популизм.

Заморозка цен должна хотя бы на краткосрочный период улучшить имидж главы страны. Политолог уверен: власти не смогут долго сдерживать стоимость товаров, и в итоге резкий рост цен произойдет в других сферах экономики. "Популизм обойдется стране очень дорого", – написал Усов в "Фейсбук".

Однако Александру Лукашенко все равно, какие последствия его решения будут иметь для страны. Сегодня для него важно сохранить стабильность системы весной, пережить кризис и задушить протесты. "Потом (в сентябре – Прим.ред.) население заплатит в десятки раз больше", – заключил политолог.

Ранее обозреватель Петр Кузнецов назвал неизбежным падением режима Александра Лукашенко. Почему эксперт пришел к такому выводу, Вы можете узнать из статьи на сайте "Дни.ру".

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Автор: 25 февраля 2021, 18:03 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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