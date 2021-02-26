Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко

Эксперт констатировал, что сейчас Россия не намерена полностью поддерживать Александра Лукашенко. По его мнению, что ситуация в отношениях властей двух стран пока не изменилась.
По словам Андрея Егорова, наша страна желает большей интеграции с Белоруссией. Именно поэтому снова возник вопрос о дорожных картах. Минску же актуальна тема выделения новых кредитов от Москвы. Однако Россия с этим не торопится.
Аналитик отметил, что Москва сейчас пытается получить гарантию выполнения договоренностей. Россия хочет увидеть конкретные шаги властей республики в этом направлении. Ведь Москва уже научена горьким для себя опытом.
В свою очередь Минск тянет время. Понимая это, Москва "ничего не делает в плане решительной поддержки Лукашенко", заявил эксперт. Он добавил, что позиция российских властей в ситуации политического кризиса в Белоруссии остается двойственной.
Напомним, 22 февраля главы двух государств провели шестичасовую встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поведал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились продолжить работу в сферах Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
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