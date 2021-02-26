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Политика
Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко

Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by/ru
Журналисты продолжают искать подробности диалога президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко за закрытыми дверьми в Сочи. Высказал свои предположения по поводу перспективы отношений двух стран и старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
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Эксперт констатировал, что сейчас Россия не намерена полностью поддерживать Александра Лукашенко. По его мнению, что ситуация в отношениях властей двух стран пока не изменилась.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Андрея Егорова, наша страна желает большей интеграции с Белоруссией. Именно поэтому снова возник вопрос о дорожных картах. Минску же актуальна тема выделения новых кредитов от Москвы. Однако Россия с этим не торопится.

Аналитик отметил, что Москва сейчас пытается получить гарантию выполнения договоренностей. Россия хочет увидеть конкретные шаги властей республики в этом направлении. Ведь Москва уже научена горьким для себя опытом.

В свою очередь Минск тянет время. Понимая это, Москва "ничего не делает в плане решительной поддержки Лукашенко", заявил эксперт. Он добавил, что позиция российских властей в ситуации политического кризиса в Белоруссии остается двойственной.

Напомним, 22 февраля главы двух государств провели шестичасовую встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поведал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились продолжить работу в сферах Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

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Автор: 26 февраля 2021, 09:26 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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