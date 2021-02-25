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Политика
Белорусский политик Лебедько заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко со стороны народа и элит

Белорусский политик Лебедько заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко со стороны народа и элит

Александр Лукашенко. Фото:2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by/ru
Директор центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Специалист уверен: говорить о победе президента Александра Лукашенко преждевременно.
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Эксперт рассказал, что белорусскому лидеру удалось локализовать протесты лишь отчасти, недовольные режимом продолжают собираться во дворах. По мнению Лебедько, противостояние между народом и властью носит "окопный характер": ни у одной из сторон нет достаточно сил, чтобы совершить победный рывок.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Александр Лукашенко не побежден, но он и не победитель", – заявил глава центра "Европейского диалога".

В эфире радио "Эхо Москвы" политик отметил, что многое сегодня зависит от внешних факторов, в частности, от позиции США. Скорее всего, новая американская администрация займет сторону Евросоюза и подключится к санкционному давлению Лукашенко и других официальных лиц республики.

Лебедько напомнил и об экономической ситуации в Белоруссии. У Лукашенко пока нет способов выхода из кризиса, наоборот, он делает все только хуже. На недавно прошедшем Всебелорусском народном собрании (ВНС) президент практически объявил войну всем частным предпринимателям.

Специалист добавил, что легитимным лидером для белорусов сегодня является оппозиционер Светлана Тихановская. Положение Александра Лукашенко менее прочное: элиты больше не поддерживают его. "Он опирается исключительно на военных", – подчеркнул Лебедько.

Ранее экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская дала большое интервью. Оппозиционер заявила, что Александру Лукашенко не удастся вернуть доверие граждан. Его имя теперь прочно ассоциируется с насилием. Подробнее об этом можно прочитать в статье на "Дни.ру".

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Автор: 25 февраля 2021, 12:31 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость636473
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Нельзя плевать на народ, нельзя воровать его выбор. За это ждет луку суд и смерть. Думать надо было о последствиях.
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