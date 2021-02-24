Тихановская назвала Лукашенко хитрым и жестоким человеком: До последнего верила в его человечность

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оппозиционер высказалась о внутриполитической ситуации в республике и раскритиковала ее лидера Александра Лукашенко.

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