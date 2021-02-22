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Политика
СМИ: Самолет Лукашенко не пустили в воздушное пространство Украины

СМИ: Самолет Лукашенко не пустили в воздушное пространство Украины

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сочи успешно прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным некоторых СМИ, событие было омрачено тем, что самолет белорусского президента не впустили в воздушное пространство Украины.
прочитано 3585 раз

В Сочи прошло мероприятие, к которому последнее время готовились российская и белорусская стороны. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых оба лидера отметили, что в сложившихся условиях встречи с глазу на глаз – ценнейшее событие.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Российский главнокомандующий отметил, что представители братских государств проводят встречи на ежегодной основе, чтобы продолжать выстраивать экономические и человеческие отношения.

В прессе появилась информация о том, что перед непосредственной встречей двух лидеров команда Лукашенко столкнулась с определенными трудностями. Издание Avia.pro утверждает, что самолету Лукашенко пришлось миновать территорию Украины.

Уточняется, что украинские власти вынудили воздушное судно совершить значительный крюк на пути в Сочи. Политические обозреватели полагают, что это является следствием позиции последнего диктаторы Европы по крымскому вопросу.

Стоит отметить, что официальных комментариев ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Украины на данный момент не поступало. Однако объяснить вышеизложенные факты мотивами, не касающимися политики, крайне сложно.

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Автор: 22 февраля 2021, 17:27 Источник: Avia.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

М456
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Шо так? Или буки, у них кончились, или не было ещё, хохлам , команды от мериканьцев, сбивать летак?
1

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