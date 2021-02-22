Лукашенко о разговоре с Путиным с глазу на глаз: Мы можем обсуждать наши проблемы в любой форме

Состоялось событие, к которому было приковано внимание мировой пресс. В Сочи провели переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Владимирович заявил, что российская и белорусская стороны проводят встречи между руководителями региональных управленческих структур в ежегодном формате. Главнокомандующий отметил, что данная форма сотрудничества является крайне важной, поскольку весомая часть экономических связей формировалась именно таким образом.
Путин добавил, что Российская Федерация по-прежнему является крупнейшим торговым партнером братской республики. По словам российского президента, совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.
О важном этапе в сотрудничестве двух стран рассказал и Александр Лукашенко. Он сообщил, что практически все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию.
Стоит отметить, что Александр Григорьевич остался доволен возможностью разговаривать с коллегой с глазу на глаз. "Мы можем обсуждать наши серьезные проблемы в любой форме", – цитирует его пресса. Путин, в свою очередь, предложил Лукашенко покататься на лыжах после официальной части мероприятия.
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