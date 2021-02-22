Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Понедельник
22 февраля
Лента новостей
16:03
Лукашенко о разговоре с Путиным с глазу на глаз: Мы можем обсуждать наши проблемы в любой форме
15:44
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
15:25
Барановская увезла детей подальше от бывшего мужа
15:24
"Семья от меня зависит": Стоянов объявил о желании сменить профессию ради денег
14:47
"Повезло": Боярская отреагировала на разбитое лицо оставившего ее Матвеева
14:42
"Покойся с миром": Жена Игоря Николаева в трауре
14:41
Политолог Озимко спрогнозировал итоги визита Лукашенко в Сочи: Белорусская власть скорректирует внутреннюю политику
14:33
Хинштейн призвал усилить законодательство о защите чести и достоинства ветеранов
13:55
Это конец: Свежая информация о заразившейся коронавирусом Фрейндлих
13:53
"Вывозилось из дома мешками": Ирина Слуцкая пострадала от рук воришки
13:40
"Царевич растет": Подкаминская показала стильного сына в его первый день рождения
13:19
Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале
13:08
Отмазали от тюрьмы: Вскрылись сенсационные данные о преступлении сына Цивина
12:36
"Я люблю их": спутавшийся с проститутками Морозов сделал признание
12:21
Редкое фото Алентовой всполошило россиян
12:17
Аналитик Чалый о встрече Путина и Лукашенко: Не исключаю сюрпризов
12:17
В крупном ТЦ на западе Москвы произошло задымление
12:02
Ксения Собчак публично разругала сына
11:36
На свежем воздухе: как москвичи отметят День защитника Отечества
11:35
Алиса Мон о похищении трехлетнего сына: "Мое сердце разрывалось от боли"
10:59
"Все было куплено": Лазареву дали смачную пощечину после громкой победы
10:53
Поцелуи через силу: "Любовь" между Мягковым и Брыльской была обречена на провал
10:52
Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики
09:55
В Кремле пребывают в раздумьях, как поступить с Лукашенко – политолог Суздальцев
08:15
Обман ради пиара: Продюсер объявил о контракте между Бузовой и Манукяном
06:57
Что будет с курсом рубля в марте
04:40
Снимок обнаженной Рудовой взорвал Сеть
02:23
В Сеть утекло фото голой Нюши
00:01
Солистка Little Big выходит замуж за знаменитого российского блогера
22:05
Громкое расставание: Соколовского уличили в очередной измене
20:09
"Лечь и умереть": Боня ужаснула экспериментами со внешностью
18:15
Стало известно о связи покойного Спартака Мишулина со скандально известными Цивиным и Дрожжиной
17:56
Женщины не нужны: заподозренному в мужеложестве Лазареву предрекли страшное
17:50
Культурное достояние: рэперу Моргенштерну установили памятник за полмиллиона
17:44
Началась война? В Киеве отдали приказ открыть огонь по россиянам
17:27
Волочкова задрала пачку в карете на глазах у толпы
17:01
"Помощи ждать было неоткуда": Бывший любовник совершил попытку убийства Валерии
16:40
Нашутили на миллиарды рублей: Петросян и Степаненко сцепились из-за старых картин и книг
16:33
Лицо изуродовано: знаменитая блогерша Инстасамка подверглась нападению
16:06
"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки
15:56
"Лежу в слезах": маленького cына Айзы Анохиной срочно доставили в больницу
15:55
Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян
15:11
Куклачев призвал россиян не завидовать его огромной пенсии
15:00
Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы
14:42
Убитая горем вдова Мягкова взорвалась из-за слухов
14:36
Сын не может связаться с Ротару после ее выступления на закрытой вечеринке
14:10
Буланову поймали в объятиях спортсмена
14:09
Коронавирусом в России заразились 12,7 тысячи человек
13:57
"Встала на колени": Малахов наступил на горло коллеге Аверина по "Склифосовскому"
13:45
Почему исчез Антон Макарский
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Убрать, уволить!": обнаглевших Барановскую и Гордона гонят с Первого канала
Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян
"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки
Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы
Тихановская: Оппозиция в Белоруссии потеряла улицы
Женщины не нужны: заподозренному в мужеложестве Лазареву предрекли страшное
Политика
Лукашенко о разговоре с Путиным с глазу на глаз: Мы можем обсуждать наши проблемы в любой форме

Лукашенко о разговоре с Путиным с глазу на глаз: Мы можем обсуждать наши проблемы в любой форме

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский главнокомандующий отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях.
прочитано 2490 раз

Состоялось событие, к которому было приковано внимание мировой пресс. В Сочи провели переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко.

ПО ТЕМЕ

Политолог Озимко спрогнозировал итоги визита Лукашенко в Сочи: Белорусская власть скорректирует внутреннюю политику

Аналитик Чалый о встрече Путина и Лукашенко: Не исключаю сюрпризов

Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Владимир Владимирович заявил, что российская и белорусская стороны проводят встречи между руководителями региональных управленческих структур в ежегодном формате. Главнокомандующий отметил, что данная форма сотрудничества является крайне важной, поскольку весомая часть экономических связей формировалась именно таким образом.

Путин добавил, что Российская Федерация по-прежнему является крупнейшим торговым партнером братской республики. По словам российского президента, совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.

О важном этапе в сотрудничестве двух стран рассказал и Александр Лукашенко. Он сообщил, что практически все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию.

Стоит отметить, что Александр Григорьевич остался доволен возможностью разговаривать с коллегой с глазу на глаз. "Мы можем обсуждать наши серьезные проблемы в любой форме", – цитирует его пресса. Путин, в свою очередь, предложил Лукашенко покататься на лыжах после официальной части мероприятия.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 22 февраля 2021, 16:03 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

Николай
Пожаловаться Ответить
Вова дай пажалуста дзенех,очань нужна,а то мяне кабздец!Вот о чем с глазу на глаз общение
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нашутили на миллиарды рублей: Петросян и Степаненко сцепились из-за старых картин и книг

Артисты до сих пор не поделили имущество

Шоу-бизнес

"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки

Светскую львицу взволновало заявление супруга
Шоу-бизнес

Культурное достояние: рэперу Моргенштерну установили памятник за полмиллиона

Бюст за полмиллиона рублей красуется в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес

Сын не может связаться с Ротару после ее выступления на закрытой вечеринке

Бизнесмен пытался дозвониться до матери

Гороскоп

"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+