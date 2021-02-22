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Политика
Аналитик Чалый о встрече Путина и Лукашенко: Не исключаю сюрпризов

Аналитик Чалый о встрече Путина и Лукашенко: Не исключаю сюрпризов

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
22 февраля в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Аналитик Сергей Чалый Рассказал, чего ждать от встречи белорусского и российского руководителей.
прочитано 1168 раз

Внимание прессы приковано к предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мероприятие пройдет 22 февраля в Сочи.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Независимый аналитик Сергей Чалый порассуждал на тему того, чего стоит ожидать от переговоров руководителей двух государств. Эксперт заявил, что он не исключает сюрпризов.

По мнению политолога, есть причины полагать, что Лукашенко станет настойчиво просить перестать Кремль оказывать давление на белорусскую власть, а также прекратить требовать транзита власти и проведения конституционной реформы. При этом Батька продолжит доказывать, что он является единственным человеком, который контролирует ситуацию в республике.

Чалый предположил, что Лукашенко не побрезгует использовать манипулятивную риторику. "Прекратите давление на нас, иначе мы... поссоримся с вами в очередной раз", – сообщил аналитик во время стрима на своем ютуб-канале.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будут "очень длительные переговоры". При этом он не обозначил, какой вопрос станет приоритетным.

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Автор: 22 февраля 2021, 12:17 Источник: Еврорадио ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость629996
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Не зависимый от чего?! Язык как помело! Раз такой умный, так почему до сих пор эксперт?!
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