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Политика
В Кремле пребывают в раздумьях, как поступить с Лукашенко – политолог Суздальцев

В Кремле пребывают в раздумьях, как поступить с Лукашенко – политолог Суздальцев

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что не собирается никуда уходить. Что об этом думают в России, рассказал политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ).
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По словам эксперта, в Кремле негативно относятся к главе Белоруссии. Президент так и не выполнил сочинские договоренности: реформа Конституции и транзит власти отложены на неопределенный срок. Москва пребывает в раздумьях, как ей быть дальше с Александром Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Суздальцев подчеркнул, что ситуация с белорусским лидером сегодня сложная. На предстоящей встрече с Владимиром Путиным глава республики, с одной стороны, будет объяснять, что ему незачем уходить, а с другой – попросит больше денег на социальную сферу и экономику.

Отметим, что еще 18 февраля Лукашенко опроверг данные о том, что собирается просить новый кредит у Путина. Глава Белоруссии заявил, что планирует обсудить с коллегой "некоторые направления двустороннего сотрудничества". "Я не еду чего-то просить", – отметил он.

Белорусскому лидеру не верит и политик Виктор Терещенко. По его мнению, на предстоящей встрече с коллегой Александр Лукашенко будет бить себя в грудь и утверждать, что он спас Россию, приняв удар оппозиционных сил на себя. Все это будет ради нового кредита.

В начале сентября Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. По итогам встречи президент России сообщил, что Белоруссии будет предоставлен кредит в 1,5 миллиарда долларов. Значительная часть суммы пошла на рефинансирование старых задолженностей.

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Автор: 22 февраля 2021, 09:55 Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
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