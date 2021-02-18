Эксперт Агафонов об ограничении русского языка в Белоруссии: Лукашенко насаждает красно-зеленый национализм

Все мероприятия в рамках "Недели народного языка" посвящены лишь белорусскому языку. Политический обозреватель Артем Агафонов связывает это с тем, что власти страны перехватили повестку у змагаров, которым сейчас не до лингвистических дискуссий.
Эксперт вспомнил, как в 2019 году во время переписи граждан фактически заставляли указывать белорусский язык как единственный в соответствующей графе. Кроме того, последние годы бело-красно-белые националисты устраивали травлю тех людей, которые делали что-либо в поддержку русского языка.Агафонов выразил мнение, что теперь государство монополизировало право на дерусификацию. В подтверждение этому можно привести тот факт факт, что ни один из институтов не отреагировал должным образом на своеобразный подход к понятию "родной язык".
После событий, произошедших в августе 2020 года, могло показаться, что власти перестали заигрывать с национализмом, поскольку змагары пошли на баррикады. Это была лишь иллюзия, заявил Агафонов.
Недавно академики призвали внедрять белорусский язык во все сферы деятельности как титульный, не принимая во внимание тот факт, что в стране активно говорят и на русском. Агафонов называет этот прецедент этническим национализмом, оговариваясь, что явление поменяло окрас с бело-красно-белого на красно-зеленый. Обозреватель убежден: все факты указывают на то, что Александр Лукашенко не только не ограничивает, но и содействует национализму.
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