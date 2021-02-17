Лукашенко делает все, чтобы озлобленность в белорусском обществе росла – экономист Марголин

Экономист Лев Марголин напомнил, что на заре президентства Александр Лукашенко часто критиковал частных предпринимателей, называя их "вшивыми блохами". Политик мечтал "пожать руку последнему бизнесмену" после того, как поднимет все госпредприятия в Белоруссии.
По словам эксперта, сегодня предприятия, находящихся в ведении государства, оказались в худшем состоянии, чем прежде, но желание Лукашенко разобраться с частным бизнесом только укрепилось. Президент намерен отомстить предпринимателям за участие в протестных акциях и забастовках.
В Министерстве финансов Белоруссии сегодня рассматривают возможность ужесточения условий работы для частного бизнеса. Среди предложений – повышение ставок налога до 16%, введение 13%-й платы за снятие наличных больше трех тысяч рублей и многое другое, передает UDF.by.
Марголин отметил, что в период пандемии многие частные предприятия понесли убытки, и если в большинстве стран власти думают, как помочь пострадавшим, то в Белоруссии все наоборот. У владельцев бизнеса есть три варианта: пытаться выжить при новой системе налогов, уйти в подполье или закрыться.
"На мой взгляд, делается все, чтобы озлобленность в обществе росла", – заявил эксперт.
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