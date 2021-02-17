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Политика
Тихановская об обысках у белорусских журналистов и правозащитников: Это настоящий государственный кризис

Тихановская об обысках у белорусских журналистов и правозащитников: Это настоящий государственный кризис

Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
16 февраля в Белоруссии прошли обыски у десятков журналистов и правозащитников. На случившееся отреагировала оппозиционер Светлана Тихановская.
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По мнению политика, это событие свидетельствует о "настоящем государственном кризисе". Власти пытаются найти преступников среди тех, кто пишет о борьбе людей за свободу и помогает политзаключенным. Чтобы остаться на посту главы страны, Александр Лукашенко готов репрессировать тех, кто защищает права белорусов.

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Тихановская заявила, что сегодня в опасности находятся все жители республики. Но выход из кризиса есть. Оппозиционер отметила, что такими действиями Лукашенко собирает материалы дела против себя и своих подчиненных. Она уточнила, что уже передала данные о преступлениях власти в Евросоюз и ООН.

Ранее оппозиционер разместила видеообращение к белорусам. В ролике Тихановская призвала граждан объединиться в борьбе с режимом. По ее словам, уже весной Лукашенко потеряет поддержку своего окружения, поэтому нужно "коллективно" давить на власть и организовать новые акции протеста.

Выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал больше половины голосов – 80%, его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Через несколько дней после голосования она тайком покинула страну. Позднее соратники оппозиционера сообщили, что она получала угрозы.

Александр Лукашенко опроверг эту версию. Президент заявил, что на Светлану Тихановскую якобы хотели совершить покушение, и он помог ей выехать из страны. Подробности – в материале "Дни.ру".

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Автор: 17 февраля 2021, 10:24 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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