Эксперт: Лукашенко оправдывался за свои действия на Всебелорусском народном собрании

По мнению экономиста, особенно ценными являются слова Александра Лукашенко, которые он говорит сам, а не читает с листочка. Сергей Чалый заметил: президент Белоруссии отрывается от заготовленного текста в тех случаях, когда не согласен с написанным или хочет сказать что-то по-своему.
Почти каждый раз, когда Александр Григорьевич отрывался от написанного, он оправдывался, считает аналитик. Например, на обвинения в сдаче суверенитета Белоруссии президент уверял, что это не так. Он много говорил о союзе с Россией и будущей интеграции.
Также, по мнению Чалого, Лукашенко дважды оправдывался за свои действия во время пандемии коронавируса. Кроме этого, президент объяснял, почему в стране небольшие зарплаты. Из слов главы государства эксперт понял: деньги тратили на модернизацию предприятий, а не на заработную плату сотрудникам.
Напомним, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин тоже ознакомился с высказываниями президента Белоруссии на Всебелорусском народном собрании. Эксперт обратил внимание на оговорки Александра Лукашенко о выборах 2020 года и своей отставке.
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