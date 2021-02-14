"Понимает, что поддержки в народе у него нет": важные оговорки Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

11 и 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание (ВНС). Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, а в первой половине 2022-го – вынесен на референдум. Также президент страны предложил придать ВНС конституционные полномочия.

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