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Политика
Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен

Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен

Фото:president.gov.by/ru
Политолог Валерий Карбалевич высказался о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Эксперт назвал мероприятие методом психотерапии для президента республики Александра Лукашенко.
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Политолог напомнил, что в качестве главной задачи ВНС было заявлено обсуждение судьбы Белоруссии на предстоящие пять лет. В реальности же участники форума так и не подняли ни одной важной темы. "Звучит политическая трескотня в духе советских времен", – заявил Карбалевич.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, народное собрание является для Лукашенко способом мобилизации номенклатуры. Важно, когда все чиновники собираются в одном месте и слушают воодушевляющее выступление лидера. Также с помощью ВНС президент хочет показать, что его власть легитимна.

Еще одна задача собрания – это психологическая подзарядка. Эксперт отметил, что Лукашенко получил психологическую травму после выборов, когда на улицы вышли сотни людей. Карбалевич предположил, что эта задача была решена, так как лидер получил свою порцию аплодисментов на ВНС.

Заявление президента о референдуме Конституции вызвало вопросы у политолога. Александр Лукашенко так и не назвал точный год, когда будет проведено голосование. Туманными были и слова о следующих выборах. Будут ли они досрочными? Собирается ли президент снова баллотироваться?

Ранее "Дни.ру" написали, что Александру Лукашенко стало плохо во время выступления. Глава страны сильно закашлял, чем напугал слушателей. Видео появилось в Сети.

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Автор: 12 февраля 2021, 15:57 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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