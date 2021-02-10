Белорусские чиновники служат Лукашенко из-за страха – эксперт Марголин

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что все чиновники высокого уровня получают дополнительную зарплату через черную кассу. Значит ли это, что режим Александра Лукашенко держится только на деньгах?



Эксперт Лев Марголин отметил, что еще в 1990-х годах белорусские госслужащие получали наличные деньги в конвертах. Так что ничего удивительного в этом нет. Такая система позволяет поощрять лояльных чиновников и наказывать провинившихся. Ведь никто пойдет спрашивать, почему ему не доплатили.

Однако общие суммы, которые сегодня получают высшие должностные лица республики, не идут ни в какое сравнение с зарплатами их коллег в соседних странах (в том числе и в России). "Не за что там быть лояльными", – отметил Марголин в разговоре с изданием UDF.by.

По его словам, преданы Александру Лукашенко только чиновники, которые плохо соображают. Люди с более выдающимися интеллектуальными способностями не лояльны к президенту. "В целом продолжают служить режиму из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями", – выразил мнение эксперт.

Ранее оппозиционер Павел Латушко заявил, что у Александра Лукашенко больше нет поддержки. По мнению экс-министра культуры, система внутри уже сгнила, все больше людей отказываются сотрудничать с президентом. Подробнее об этом можно прочитать в материале на сайте "Дни.ру".