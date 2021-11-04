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Политика
Белоруссия не смогла вернуть расположение России – аналитики о затянувшейся интеграции

Белоруссия не смогла вернуть расположение России – аналитики о затянувшейся интеграции

Авторы аналитического телеграм-канала "Письма к дочери" обратили внимание, что в плане заседания Высшего государственного совета Союзного государства отсутствует пункт про подписание интеграционных карт.
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В четверг, 4 ноября, состоится онлайн-совещание Высшего государственного совета Союзного государства. За несколько дней до заседания был опубликован его план. Как отметили авторы телеграм-канала "Письма к дочери", отсутствие отдельного пункта про подписание 28 союзных программ означает, что в глазах России данное мероприятие не является столь значимым, как о нем говорят в Белоруссии.

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Аналитики считают, что, как бы в Минске ни старались, но вернуть расположение Москвы не получается. Авторы телеграм-канала напомнили заявление Лукашенко о российских танках, которые, "если будет нужно", окажутся на белорусской земле. По мнению обозревателей, подобные высказывания уже давно не производят впечатление на главного союзника.

Также они заметили, что история Союзного государства состоит практически из одних недоразумений. Если они будут происходить и дальше, то Минск рискует потерять единственного надежного партнера, и "жаловаться будет некому".

Ранее белорусский политик, кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик заявил, что в Москве подставили под сомнение Союзное государство, поскольку Белоруссия редко выполняет обещания. Вкладывая огромные деньги, Россия не наблюдает серьезную отдачу, заметил он.

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Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2021, 11:07 Источник: Telegram-канал "Письма к дочери"
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комментарии

Ответить:

Гость890717
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хватит змагарских ехидных мыслей о нашей интеграции а точнее об объединении-у нас все получится не сомневайтесь -мы станем одним целым в новом формирующимся миропорядке который наши враги(запад)проигрывают впрочем это и стоило ожидать-запад к своей стагнации начал идти еще с 90-<цензура> почувствовав свою полную власть над миром но расслабился и просчитался-россия и китай воспряли духом и добьют с помощью ошибок самого запада все их преславутые ценности-да будет европейский гей халифат в этом бывшем ес и северной америке
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