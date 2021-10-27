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Политика
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму

Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник резко осудил официальный Минск за поддержку Киева.
прочитано 1630 раз

Чиновник в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предал население Донбасса, которое ежедневно обстреливается украинской армией. Причиной для подобного высказывания стало то, что ранее глава республики выразил готовность спасти Украину от энергетического кризиса.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Родиона Мирошника, власти Белоруссии фактически продлевают жизнь ответственному за кровопролитие украинскому режиму. "Вы помогаете тому режиму", – заявил он. Чиновник не понимает, почему Александр Лукашенко не дает власти Незалежной облажаться.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов порекомендовал президенту Белоруссии приехать в Донбасс и посмотреть на то, что натворила там украинская армия на бронетехнике, заправленной белорусским топливом.

Напомним, ранее стало известно о жутких действиях американских граждан на востоке Украины. Семерых из них подозревают в совершении военных преступлений в Донбассе. Расследование ведут министерство юстиции США и ФБР. В материалах дела говорится о том, что граждане США могут быть причастны к пыткам и убийствам мирных жителей.

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Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 21:01 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
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Дети Донбасса просят о мире

комментарии

Ответить:

Гостья
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просто коммерция и все
Гость887238
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Предаст лукавый вор кого угодно. Это паталогический предатель и властолюбец. СМЕРТЬ подонку лукашенко, насильнику Белорусского народа!
Гость780581
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Давно известно, российскими ГСМ снабжал карателей ВСУ против русского ополчения. Вот союзничек.
1

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