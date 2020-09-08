Белоруссии предрекли кровавую бойню: молодежь превратится в штурмовиков, готовых идти под пули

Журналист прокомментировал недавний соцопрос в популярном телеграм-канале NEXTA. Более трети подписчиков заявили, что готовы вступить в отряды самообороны и взять в руки оружие. Отказались от такого сценария только 18% проголосовавших.
Белоруссия подошла к черте, за которой начинается гражданская война, прокомментировал Александр Коц результаты опроса. По его мнению, вина в происходящем лежит на обеих сторонах.
Ни власть, ни протестующие, не готовы к примирению, считает он. Журналист напомнил о событиях на майдане в Киеве. "Молодежь тоже не сразу превратилась в штурмовиков, готовых идти под пули", – написал Коц в своей колонке на сайте газеты "Комсомольская правда".
Чем дальше, тем более вероятно повторение украинских события в Белоруссии, считает журналист. По всей видимости, недалек тот день, когда в Минске тоже будут формироваться отряды "гражданской самообороны", – отметил Коц.
По его мнению, терять белорусам нечего. А если на помощь местны протестующим придут "гастролеры" с Украины, то мирные митинги быстро превратятся в кровавую бойню, пишет корреспондент.
"Для взрыва взаимной ненависти осталась только самая "малость" – пролить кровь", – заключил Коц.
В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли очередные акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. При этом некоторые оппозиционеры уже покинули республики. Бывшая соперница президента на выборах Светлана Тихановская почти месяц находится в Литве.
Во вторник, 8 сентября, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались прорваться на Украину. В Киеве считают, что они были выдворены за пределы страны.
Противоречивые данные приходят о местоположении Марии Колесниковой. Со вчерашнего дня с ней нет связи. По некоторой информации, она порвала паспорт и смогла остаться в Белоруссии.
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