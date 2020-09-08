Режиму Лукашенко грозит банкротство из-за акций протеста

Международные резервы республики снизились за август на 1,4 миллиарда долларов (15,8%) и составили чуть менее 7,5 миллиардов долларов. Такие данные привела пресс-служба Национального банка.
Деньги сейчас используют в основном для поддержания валюты, которая начала падать на фоне протестных акций. Отмечается, что с 1 августа по 1 сентября евро вырос на 8,99%, а доллар – на 8,9%.
Промышленные предприятия практически перестали получать валюту и поэтому работают на складских запасах. Кроме того, белорусские банки перестали выдавать кредиты юридическим и физическим лицам.
По мнению экспертов, режим Лукашенко обанкротится к началу февраля следующего года. Другие специалисты утверждают, что коллапс в экономике наступит уже в этом году.
Напомним, протесты в Белоруссии не утихают уже несколько недель. Люди выходят на улицы с требованием отставки нынешнего президента. Власть обвиняют в подделке итогов выборов лидера.
В ряде городов митинги были жестко подавлены силовиками. Десятки человек пожаловались на избиения во время задержаний. Александр Лукашенко оправдал насилие со стороны милиционеров.
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