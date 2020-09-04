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Политика
Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии

Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии

Светлана Тихановская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о протестной активности в стране. Оппозиционер оценила сроки окончания митингов и забастовок.
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Политик отметила, что главная сила заключается в гражданах, которые каждый день выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие с действующим режимом. "Протесты никогда не прекратятся", – подчеркнула Светлана Тихановская.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Оппозиционер добавила, что мысленно находится рядом с соотечественниками. Тихановская готова вернуться в Белоруссию в ближайшее время, как только поймет, что ее жизни и здоровью никто не угрожает.

Также политик призналась, что ее смущает тесное сотрудничество президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она выразила надежду, что российские силовики не будут вмешиваться в ситуацию в стране.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии длятся уже третью неделю. Политический кризис начался сразу после оглашения предварительных итогов выборов президента. Руководство обвинили в фальсификации результатов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В середине августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции, куда вошли самые известные и авторитетные граждане страны. Цель организации – обеспечение мирного трансфера власти.

Против участников комитета было возбуждено уголовное дело. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться со всеми, кто пытается разжечь ситуацию в стране.

Автор: 4 сентября 2020, 10:13 Источник: NHK ✓ Надежный источник
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