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Политолог: Лукашенко выставляет позицию Прибалтики как угрозу независимости Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко продолжает свое противостояние с западными политическими силами. Насколько Батька уязвим перед санкциями, рассказал эксперт.
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Совсем недавно Белоруссия ответила на санкции, введенные балтийскими странами. Литовский президент заявил, что потуги Минска не помешают Евросоюзу принять серьезные меры в связи с политикой Александра Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог и публицист Евгений Бень порассуждал на тему того, насколько действия представителей западной номенклатуры повлияют на режим последнего диктатора Европы. Эксперт убежден, что Лукашенко не только не воспринимает всерьез ограничительные меры стран Прибалтики, но и использует их в своих целях.

По мнению Беня, Батька намерен использовать риторику лидеров прибалтийских республик как угрозу так называемого иностранного вмешательство, о которой целыми днями твердят работники белорусского государственного телевидения. При этом нельзя утверждать, что противостояние Эстонии, Латвии и Литвы Лукашенко не имеют эффекта, передает "Sputnik Литва". Введенные санкции и прочие решительные действия являются движущей силой для протестной прослойки населения Белоруссии, подчеркнул Бень.

Политолог добавил, что Евросоюзу в сложившейся ситуации нельзя прекращать дипломатические отношения с Минском. Западные лидеры опасаются усиления интеграции России и Белоруссии, а разрыв переговоров этот процесс лишь ускорит, резюмировал специалист.

Автор: 30 сентября 2020, 21:12 Источник: Sputnik Литва ✓ Надежный источник
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