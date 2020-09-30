Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти

Важно, чтобы у России по белорусскому вопросу нашлись точки соприкосновения с Германией и Францией, отметил эксперт. Он не исключил участия и Соединенных Штатов.
Но если Москва найдет общий язык с Берлином и Парижем, посредничество Вашингтона необязательно, уверен политолог. Александр Лукашенко упорно отказывается уходить в отставку и идти на переговоры с оппозицией, вероятность вмешательства внешних игроков в разрешение кризиса нарастает, указал аналитик.
Пока нельзя сказать с уверенность, согласится ли Владимир Путин участвовать в такой коалиции. Тем не менее переговоры между Россией и Западом по белорусскому вопросу продолжаются. "Вероятно, какие-то общие подходы обозначаются", – отметил Казакевич.
Последнее время активное участие в разрешении белорусского кризиса стал принимать лидер Франции Эммануэль Макрон. На днях он встречался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Казакевич полагает, что Макрон может стать приемлемой фигурой для переговоров по белорусскому кейсу. У президента Франции неплохие отношения с российским руководством, да и с Лукашенко у него нет разногласий, сказал эксперт в комментарии UDF.by.
Макрон пообещал Тихановской в ближайшее время ‘решить вопрос по проведению новых выборов в Беларуси’— �������� ������ ���� (@olgaolevka) September 29, 2020
Не, ну если Макрон пообещал, то конечно. Это же не вмешательство, нет pic.twitter.com/FMSLjLcs6V
Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Оппозиция уже традиционно проводит крупные акции протеста по воскресеньям. Силовики отвечают задержаниями.
Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу, по которой значительные полномочия должны перейти от центральной власти на местный уровень. Но о ее подготовке белорусский лидер последнее время умалчивает.
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