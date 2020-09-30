Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла

По словам эксперта, в последние месяцы белорусский народ стал вести себя как полноценный субъект политики, чем сильно удивил власть. В верхах надеялись, что президентские выборы пройдут спокойно, граждане примут победу Александра Лукашенко без возмущения.
Происходящее в стране можно назвать "переформатированием общества", рассказал Заико. К первой его фазе относятся демонстрации и забастовки. Второй этап характеризуется давлением на силовиков. Им не будут продавать товары в магазинах, их детей в школах начнут травить.
За этим последует дискуссия, диалог на уровне регионов. Общество и власть начнут обсуждать способы противодействия беспределу. Главной помехой открытому разговору может стать действующий лидер Александр Лукашенко, отметил глава аналитического центра.
Единственный правильный сценарий развития событий – это отъезд президента из Белоруссии. Политик может отправиться в Китай или Россию – его везде радушно примут. "Оставаться ему нет смысла. Это больно, смешно и глупо", – заключил эксперт.
Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. Первое место занял Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали более 80% граждан. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила всего 10% поддержки.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Не Паша, а Маша!
ТАТУ
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?