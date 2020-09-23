Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Не могу бросить белорусов

"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", – высказался глава республики. По его словам, госслужащие и люди в погонах проявили в это непростое время стойкость, мужество и монолитность.
"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили", – отметил на инаугурации Лукашенко. Он добавил, что сегодня же, выстрадав эту победу, белорусы поднялись на новую ступень самосознания.
Как писали "Дни.ру", 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность главы государства. Заранее о его инаугурации не объявляли. Утром силовики начали перекрывать центр Минска и подходы к Дворцу Независимости.
На торжественной церемонии инаугурации Лукашенко присутствовали несколько сотен человек. Политик положил правую руку на Конституцию республики и принес присягу на белорусском языке.
Напомним, протесты в Белоруссии и политический кризис начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Оппозиция не признает его победу.
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