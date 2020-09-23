Церемонию инаугурации Лукашенко сравнили с "коронацией вора в законе"

По словам оппозиционера, в Белоруссии произошел беспрецедентный случай. Александр Лукашенко, заявивший, что набрал на выборах большинство голосов, провел спецоперацию по вступлению в должность президента республики.
Латушко обратил внимание, что церемония инаугурации прошла в обстановке строжайшей секретности. На мероприятии присутствовали силовики и узкий круг поддерживающих его чиновников. Оппозиционер задался вопросом, где сейчас обычные граждане.
"Это напоминает воровскую сходку для коронации вора в законе", – выразил мнение член Координационного совета.
Политик добавил, что Александр Лукашенко мог спокойно уйти в отставку, но "жажда власти" заставила его пойти на преступление. Политик перестал быть легальным и легитимным президентом Белоруссии, сообщает телеграм-канал Nexta Live.
Теперь Александр Лукашенко является главой кучки бюрократов и силовиков, которые орудуют на улицах городов. Для мирового сообщества политик больше не серьезный партнер. "Это позор цивилизованного мира", – заключил Латушко.
Напомним, что уже много недель в Белоруссии проходят акции протеста. Сотни граждан ежедневно выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Они обвиняют власти в фальсификации итогов выборов президента.
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