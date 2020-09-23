Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. На событие отреагировала российская журналистка Ксения Собчак.

Церемония инаугурации прошла утром во Дворце независимости. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты, представители средств массовой информации, деятели культуры, науки и спорта.

Александр Лукашенко положил руку на Конституцию и произнес присягу на белорусском языке. Затем политик подписал акт о принятии присяги, и ему вручили удостоверение президента республики.

Примечательно, что церемония прошла в закрытом формате. Дату инаугурации Лукашенко до последнего скрывали. Лишь в среду утром возле Дворца заметили скопление техники и военных.

Российская журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале назвала это мероприятие позорным. "Самое смешное – эту инаугурацию оправдают мерой предосторожности от коронавируса", – написала она.

Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий лидер Александр Лукашенко набрал большинство голосов. Политика поддержали 80% граждан.

Сразу после оглашения итогов по всей республике начались акции протеста. Сотни людей обвинили руководство страны в фальсификации результатов и потребовали провести повторное голосование – честное и прозрачное.