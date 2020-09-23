Соратница раскрыла истинную причину отъезда Тихановской из Белоруссии: Поставили перед выбором

После голосования у Светланы Тихановской был серьезный разговор с представителями силовых ведомств в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Оппозиционера поставили перед выбором: либо покинуть страну, либо быть убитой.
В эфире популярного ютуб-шоу "И грянул Грэм" Анна Красулина отметила, что прекрасно понимает решение политика о переезде с детьми в Европу. Пресс-секретарь добавила, что не осуждает Тихановскую.
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. За него отдали голос 80% граждан. Тихановскую поддержали 10% избирателей.
Через несколько дней после оглашения итогов оппозиционер спешно перебралась в Литву. Тогда политик предпочла не распространяться о причинах отъезда. Один из соратников предположил, что на нее могли оказать давление.
В середине августа Светлана Тихановская сообщила о создании Координационного совета оппозиции – альтернативного органа власти, который займется обеспечением мирного трансфера власти. В его состав вошли известные граждане.
Тогда же оппозиционер рассказала, что вернется в республику, когда будет чувствовать себя в безопасности. Если бы Светлана Тихановская могла жить в Белоруссии, не опасаясь преследования властей, то она бы осталась на родине.
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