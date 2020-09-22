Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным

Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который состоялся 14 сентября, заявил, что активист по неуточненной причине мог сам принять яд из группы "Новичок". В свою очередь Эммануэль Макрон отверг это предположение.
Во время беседы, по данным французской прессы, российский президент назвал Алексея Навального "простым баламутом в интернете". Также он заявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером, шантажировал депутатов и чиновников.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что "Новичок" имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Глава России предложил проверить версию, что случившееся с блогером связано с Латвией, где живет один из разработчиков "Новичка".
Президент Франции же не согласился с тем, что в деле может прослеживаться латвийский след. Во время диалога Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Путину, что французские специалисты подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".
Как писали "Дни.ру", отравление Алексея Навального стало основной версией произошедшего с блогером после его доставки в берлинскую клинику "Шарите". Он почувствовал себя плохо в самолете, летящем из Томска в Москву. Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Затем оппозиционер был отправлен в Германию.
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