Россияне нашли несостыковки в версиях с одеждой Навального

Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был во время инцидента в самолете, чтобы доказать, что на ней якобы могли быть следы "Новичка". Однако пользователи Сети увидели несостыковки в истории с вещами оппозиционера.

В частности, на фото из германской клиники "Шарите" активист предстал в тех же кроссовках, в которых был в Томске. В пропаже одежды усомнился блогер Леонид Дегтярев. В "Твиттер" он опубликовал пост пресс-секретаря Киры Ярмыш о том, что вещи Алексея Навального забрала его жена Юлия еще 20 августа.

Кроме того, он разместил снимки оппозиционера до инцидента в Томске и после. "Смешная история в трех картинках", – подписал свой пост Дегтярев. Некоторые пользователи соцсети его поддержали. "В коматозном состоянии со всеми последствиями находился Навальный, а тупит вся его команда", – высказался один из фолловеров.

По словам омских врачей, к которым попал Алексей Навальный до отправления в Германию, одежду сразу же изъяли следователи для проверки. По мнению активиста, именно эти вещи могут быть уликой в деле об его отравлении.

Смешная история в трёх картинках pic.twitter.com/e9hb3yavco — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 21, 2020

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в ситуации вокруг блогера Алексея Навального содержится слишком много абсурда. Это обстоятельство служит непреодолимым препятствием для того, чтобы Кремль верил тем или иным заявлениям на слово. С каждым новым поворотом дела вопросов становится больше, чем ответов.

Как писали "Дни.ру", отравление Алексея Навального стало основной версией произошедшего с блогером после его доставки в берлинскую клинику "Шарите". Он почувствовал себя плохо в самолете, летящем из Томска в Москву. Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Затем блогер был отправлен в Германию.