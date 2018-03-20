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Алексей Анатольевич Навальный

общественный деятель
Алексей Анатольевич Навальный
  • Дата рождения: 4 июня 1976
  • Место рождения: Бутынь, Московская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Юлия Борисовна Навальная
  • Дети: Дарья, Захар

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в одном из военных городков Московской области. Окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов, также учился в Финансовой академии при правительстве России и проходил полугодовое обучение в Йельском университете (США).

Работал юристом, главным бухгалтером, занимался логистикой и адвокатской деятельностью, состоял в Совете директоров "Аэрофлота".

Навальный проходит обвиняемым, ответчиком и свидетелем по нескольким уголовным, административным, гражданским и арбитражным делам. В 2017 году был осужден Кировским областным судом по делу "Кировлеса" на 5 лет условно, по делу "Ив Роше" в 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. Оба приговора вступили в законную силу, в связи с чем адвокатский статус Навального утратил силу.

В политику пришел в 2000 году, вступив в партию "Яблоко", в 2004-м основал "Комитет защиты москвичей", стоял у истоков Молодежного движения "ДА!" В 2007 году стал одним из соучредителей движения "Народ". В 2009-м был внештатным советником губернатора Кировской области, бывшего лидера "Союза правых сил" Никиты Белых, находящегося под следствием по делу о крупной взятке.

Из партии "Яблоко" был исключен с формулировкой "за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность". Навальный не раз участвовал в националистических шествиях "Русский марш", а впоследствии сросся с ярыми националистами, войдя в "Русское национальное движение".

Навальный проиграл в судах множество исков, поданных депутатами, общественными деятелями и политиками, не раз проходил по административным делам о нарушениях при организации и проведении акций и митингов.

Так называемые расследования возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией не раз критиковались из-за отсутствия в них достоверных данных и подтвержденных фактов.

В декабре 2016-го Навальный заявил о желании баллотироваться на президентских выборах 2018 года, но, согласно российскому законодательству, принять в них участие он сможет только в случае погашения судимостей.

Алексей Навальный женат, у него двое детей - дочь Дарья 2001 года рождения и сын Захар, родившийся в 2008-м.

Главный токсиколог Сибири подробно рассказал о лечении Навального

Главный токсиколог Сибири подробно рассказал о лечении Навального
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев для проекта "Навальный: отравление, которого не было" рассказал о пребывании учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* (запрещенная в России экстремистская организация, НКО-иноагент) в омской больнице. На ютуб-канале "Соловьев Live" состоялась премьера первой части проекта "Навальный: отравление, которого не было".

Апелляционный суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией

Апелляционный суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией
Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о признании ФБК* экстремисткой организацией. Его деятельность запрещена на территории России. Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы посчитал соответствующим закону решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России.

Экс-координатор штаба Навального в Волгограде рассказал правду о работе организации: пытались обострить ситуацию

Экс-координатор штаба Навального в Волгограде рассказал правду о работе организации: пытались обострить ситуацию
Бывший координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков рассказал, что в организации царили предательство и коррупция. Мол, сотрудники получали "черную" зарплату, а при возникновении неудобных, неприятных ситуаций их увольняли. В недавнем интервью Алексей Волков вспомнил инцидент, произошедший в 2018 году.

Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Решение Московского городского суда подлежит немедленному исполнению, отметили в пресс-службе. В среду, 9 июня, Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ*) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, тем самым удовлетворив иск столичной прокуратуры.

Главу штаба Навального в Петербурге задержали

Главу штаба Навального в Петербурге задержали
Полиция считает, что он руководил движением людей. В Санкт-Петербурге полиция задержала главу местного штаба Навального Дениса Кабакова.

На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек
На несогласованную уличную акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального в Москве вышли порядка трех тысяч человек. Члены признанного иноагентом в России ФБК за несколько дней анонсировали массовую акцию протеста в поддержку своего лидера Алексея Навального.

Гражданские врачи посетили находящегося в колонии Навального

Гражданские врачи посетили находящегося в колонии Навального
Блогер Алексей Навальный продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Врачи регулярно его осматривают и проводят клинико-лабораторные исследования анализов. В конце марта Алексей Навальный объявил голодовку и требовал пустить к нему независимого врача.

Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки

Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки
В руки неизвестных попала база данных интернет-пользователей, которые зарегистрировались на акцию в поддержку Алексея Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов прокомментировал случившееся. Недавно соратники блогера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста и призвали регистрироваться на сайте тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии.

Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России

Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России
Специалисты уверены, что митингующие выходят на улицы не просто так. За ними стоят антироссийские силы. Доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), отставной подполковник МВД Сергей Карнаухов считает, что против России ведётся гибридная война.

Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии

Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии
Недавно Алексей Навальный объявил голодовку. Он жалуется на немощность и отказывается выполнять устав колонии. В колонию во Владимирской области, где отбывает наказание заключенный Алексей Навальный, приехал журналист и член СПЧ Кирилл Вышинский и член общественной палаты РФ Мария Бутина.

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