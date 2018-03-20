Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в одном из военных городков Московской области. Окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов, также учился в Финансовой академии при правительстве России и проходил полугодовое обучение в Йельском университете (США).

Работал юристом, главным бухгалтером, занимался логистикой и адвокатской деятельностью, состоял в Совете директоров "Аэрофлота".

Навальный проходит обвиняемым, ответчиком и свидетелем по нескольким уголовным, административным, гражданским и арбитражным делам. В 2017 году был осужден Кировским областным судом по делу "Кировлеса" на 5 лет условно, по делу "Ив Роше" в 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. Оба приговора вступили в законную силу, в связи с чем адвокатский статус Навального утратил силу.

В политику пришел в 2000 году, вступив в партию "Яблоко", в 2004-м основал "Комитет защиты москвичей", стоял у истоков Молодежного движения "ДА!" В 2007 году стал одним из соучредителей движения "Народ". В 2009-м был внештатным советником губернатора Кировской области, бывшего лидера "Союза правых сил" Никиты Белых, находящегося под следствием по делу о крупной взятке.

Из партии "Яблоко" был исключен с формулировкой "за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность". Навальный не раз участвовал в националистических шествиях "Русский марш", а впоследствии сросся с ярыми националистами, войдя в "Русское национальное движение".

Навальный проиграл в судах множество исков, поданных депутатами, общественными деятелями и политиками, не раз проходил по административным делам о нарушениях при организации и проведении акций и митингов.

Так называемые расследования возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией не раз критиковались из-за отсутствия в них достоверных данных и подтвержденных фактов.

В декабре 2016-го Навальный заявил о желании баллотироваться на президентских выборах 2018 года, но, согласно российскому законодательству, принять в них участие он сможет только в случае погашения судимостей.

Алексей Навальный женат, у него двое детей - дочь Дарья 2001 года рождения и сын Захар, родившийся в 2008-м.