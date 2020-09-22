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Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина

Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина

Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Профессор Университета Альберты Дэвид Марплс прокомментировал отношения президентов России и Белоруссии. По его мнению, Александр Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Владимира Путина.
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Канадский историк вспомнил, что в конце июля на юге Белоруссии были задержаны 32 россиянина. Власти республики назвали их членами частной военной компании "Вагнер" и обвинили в попытке дестабилизации обстановки незадолго до выборов. По мнению эксперта, это было явной провокацией.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Если бы подобная история произошла на Украине, то Россия бы немедленно перешла к действиям. Примечательно, что в ситуации с Белоруссией президент Владимир Путин длительное время молчал и не предпринимал никаких конкретных решений, пока задержанных не вернули на родину.

Также глава России отказался комментировать акции протеста в республике. Путин назвал конфликт между оппозицией и властью внутренними делами Белоруссии и призвал западные страны воздержаться от вмешательства. "Александр Лукашенко, как мы знаем, его раздражает", – подчеркнул Марплс.

Российский президент хочет, чтобы его белорусский коллега покинул пост, продолжил профессор. Однако перед Владимиром Путиным встает важный вопрос – кто заменит Александра Лукашенко? Как отметил Марплс, президент России опасается, что во главе республики может стать прозападный политик.

Автор: 22 сентября 2020, 13:09 Источник: Голос Америки ✓ Надежный источник
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Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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