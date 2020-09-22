Не жилец: Лукашенко получил суровый приговор из России

Российский политический класс успел вынести свой вердикт относительно дальнейших политических перспектив президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверены специалисты. Несмотря на то, что формально Москва относится к политику нейтрально или даже положительно, больших надежд на него она не возлагает.
Мнение у политиков сформировалось однозначное – Александр Лукашенко в политическом плане не жилец и в будущем обречен на катастрофу, считают специалисты. Более того, многие выступают против финансовой поддержки действующего белорусского лидера, поскольку не верят, что он продержится у власти хоть сколько-нибудь долго.
Даже те деньги, что были обещаны Александру Лукашенко в Сочи – 1,5 миллиарда долларов – он "на руки" не получит. Эти деньги уйдут на погашение ранее взятых долговых обязательств и оплату уже произведенных в страну поставок энергоносителей.
Подобная схема рефинансирования заставила некоторых экспертов задуматься – не банкрот ли Александр Лукашенко. Сам он утверждает, что у белорусских властей есть достаточно ресурсов для того, чтобы заплатить России по счетам. Однако насколько эти слова соответствуют реальности остается только гадать.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Не хочу жить...
Без мужика уже два года
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Петросян показал сына !!