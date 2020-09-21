Эксперт об экономическом провале Лукашенко: На улицу выйдут те, кто не выходил ранее

В Белоруссии продолжают проходить массовые акции против политики Александра Лукашенко. Многим кажется, что у людей в стране опускаются руки, однако шествия остаются массовыми.
Это мешает силовикам быстро и максимально жестоко "зачистить" улицы Белоруссии. Кроме того, в деле остаются наиболее активные и идейный люди, готовые идти до конца.
Политолог Петр Кузнецов выразил мнение, что у государственной машины, построенной Александром Лукашенко, ослабевают позиции. Эксперт привел в пример локальные протесты, когда люди борются против силовиков на уровне двора.
Кроме того, Батька потерпел крах на международной арене. Принципиальная позиция Польши и Литвы в белорусском вопросе связывают руки последнему диктатору Европы, даже несмотря на жесткую риторику Лукашенко о "внешних врагах".
Кузнецов напомнил, что в реальности Лукашенко потерял поддержку рабочего класса и вообще любого слоя населения. Телевизионная картинка с несколькими тысячами согнанных бюджетников на выступлении президента не выглядит убедительно.
Политолог убежден, что и народу, и самому Лукашенко хотелось бы скорейшей развязки конфликта, но быстрого финала не предвидится. При этом время работает не на Батьку, считает Кузнецов. Грядет зима, сопровождающаяся экономическими проблемами у белорусов. Это значит, что на улицу выйдут те, кто ранее предпочитал воздержаться, резюмировал эксперт.
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