В Москве напомнили Лукашенко о признании российского Крыма

Если в преддверии выборов Александр Лукашенко сыпал упреками и обвинениями в адрес России, то теперь белорусский лидер сменил пластинку и заговорил про "общее отечество от Бреста до Владивостока". Телеведущий Владимир Соловьев призвал Батьку переходить от слов к делу: например, признать российский статус Крыма.



Соловьев припомнил Лукашенко многовекторную политику и теплые встречи с эмиссарами Запада, включая госсекретаря США Майка Помпео. Но угроза потери власти заставила Батьку искать защиты у России.



В августе Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько раз говорили по телефону, а 14 сентября встретились в Сочи. Спустя пару дней белорусский лидер лишил дипломатического статуса бывшего посла в Польше и Франции, а ныне члена координационного совета оппозиции Павла Латушко.

Ход очень интересный, но этого мало, отметил Владимир Соловьев. Если белорусский лидер не лукавит про "отечество от Бреста до Владивостока", то ему следует пересмотреть отношения с Украиной, активнее реагировать на поведение Польши и Литвы, открыто поддержавших белорусскую оппозицию.

При этом Соловьев напомнил, что "главный союзник Москвы" до сих пор не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Даже Крым в Минске продолжают официально считать территорией Украины. "Что, Лукашенко вдруг признает Крым российским? Общее отечество..." – сказал журналист в эфире своего интернет-канала.

Впрочем, эксперты по обе стороны границы не исключают, что в связи с политическим кризисом в республике Лукашенко может пойти на признание российского Крыма. Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что в Минске прорабатывают такой сценарий в ответ на недружественные действия Украины и Запада.

Эксперт полагает, что рано или поздно Минск признает российский статус Крыма. "Это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой", – уверен Шпаковский.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли за закрытыми дверями. Совместных заявлений лидеры не делали.

Известно лишь, что Путин согласился выделить Белоруссии очередной кредит – 1,5 миллиарда долларов. Что российская сторона потребовала взамен пока неизвестно.