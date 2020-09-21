Сын Лукашенко впервые высказался о митингах в Белоруссии

Днем 20 сентября Виктор Лукашенко принял участие в мотопробеге по дорогам Белоруссии, приуроченном к 75-летию Великой Победы. Вместе с другими мотоциклистами сын президента посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложил цветы к Вечному огню.
На вопрос журналистов, не страшно ли было ездить, когда в стране проходят акции протеста, помощник президента по национальной безопасности, ответил отрицательно. "Мы ехали совершенно спокойно. А митинги? Ну, прошли и прошли", – сказал Виктор Лукашенко в интервью Sputnik Беларусь.
Ранее глава республики сообщил о том, что время баррикад и митингов подошло к концу. Политик уточнил, что протестные настроения усилились только в Минске и еще двух-трех городах. По его словам, попытка группы недовольных взорвать политическую обстановку в стране обернулась провалом.
Отметим, что в минувшее воскресенье по всей Белоруссии вновь прокатилась волна митингов. По подсчетам независимых СМИ, на улицы Минска вышло более ста тысяч человек с требованием отставки Александра Лукашенко. В центр города силовики стянули водометы и бронетехнику.
Всего в республике задержали 133 демонстранта, 89 из них – в Минске. Как сообщает издание "Медуза", жесткие задержания произошли в Бресте. Там милиционеры сделали предупредительный выстрел в воздух и использовали слезоточивый газ для усмирения протестующих.
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