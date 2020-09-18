Ургант высмеял новость об учащимся в Москве сыне Лукашенко

С того момента, как Николай Лукашенко облачился в военную форму и взял в руки автомат, чтобы сопроводить своего отца к силовикам, которые защищали Дворец Независимости от протестующих белорусов, прошел месяц. Больше ничего не было слышно о сыне президента республики.
На днях же СМИ сообщили, что Колю в остановке строжайшей секретности перевезли в Москву, поскольку он является уязвимым местом Александра Григорьевича. Якобы Лукашенко-младший первое время провел в белорусском посольстве. Где поселился юноша позже, непонятно. Лишь известно, что он учится дистанционно под вымышленной фамилией.
В эфире передачи "Вечерний Ургант" Иван упомянул эту новость, улыбнулся и обратился к московским школьникам. По мнению телеведущего, сына Лукашенко рассекретить очень просто: Коля зайдет в аудиторию с автоматом в руках и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк.
Напомним, Коля покорил многих интернет-пользователей своей миловидной внешностью. Психологи понаблюдали за поведением Лукашенко-младшего и пришли к выводу: у мальчика тяжелый характер. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".
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