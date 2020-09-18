Ургант высмеял новость об учащимся в Москве сыне Лукашенко

На днях в СМИ появилась информация о том, что 16-летний сын Александра Лукашенко Николай начал новый учебный год в Москве. Наследник президента Белоруссии якобы числится в столичной школе под вымышленной фамилией. Мимо этой новости не прошел телеведущий Иван Ургант.

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