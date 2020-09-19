Журналист: Президенты Польши и Литвы решили противостоять Лукашенко без поддержки Евросоюза

Недавно Александр Лукашенко принял решение закрыть границы с Литвой и Польшей. Журналист объяснил, с чем связаны импульсивные решения Батьки.



Журналист Константин Эггерт выразил мнение, что Лукашенко принял решение закрыть границы с несколькими зарубежными странами после резолюции Европарламента по ситуации в Белоруссии. Стоит отметить, что Батька в скором времени должен попасть под персональные санкции.

Последний диктатор Европы загнал в угол и будет предпринимать больше импульсивных решений в скором времени. Не исключено, что иностранным журналистом будет запрещено работать на территории Белорусии.

Эггерт считает, что у Лукашенко есть повод злиться на Литву и Польшу. Дело в том, что Варшава и Вильнюс не стали дожидать решительных мер Евросоюза в отношении Батьки и стали действовать самостоятельно.

При этом санкции Литва будут отнюдь не безболезненными, поскольку Белоруссия во многом живет транзитными перевозками. Журналист предположил, что Лукашенко осознает риски и пожалеет о своих угрозах перекрыть западные рубежи.

Эггерт отметил, что бравада Батьки – это шоу для Кремля. Лукашенко стремится показать Путину, что у них есть общий "соперник". Речь идет о западных лидерах, которые уже не первый год критически высказываются о Москве и Минске.