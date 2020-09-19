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Назван возможный куратор Тихановской в ЦРУ

Назван возможный куратор Тихановской в ЦРУ

Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com
Оппозиционер Александра Лукашенко может находиться под наблюдением бывшего консула Америки в Екатеринбурге. Предполагается, что Светлана Тихановская преследует цели наставника.
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Согласно информации, которую публикуют СМИ США, куратором Светланы Тихановской является Маркус Микели. Мужчина начал работать в дипломатической службе Америки еще в 1991 году. В 2020 году он перестал занимать должность генерального консула США в Екатеринбурге.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По данным медийных изданий, Микели имеет хороший опыт в ведении подрывной деятельности под защитой основного органа внешней разведки и контрразведки Америки. До того, как он завершил работу на Урале, бывший консул подготовил "Твиттер-революцию" в республике Молдова. Также Маркус Микели был замечен в подобной политической деятельности в других частях бывшего СССР.

Проверенные источники в 2015 году сообщали, что у возможного куратора Светланы Тихановской есть особый метод в достижении желаемых результатов. Экс-консул США делает встречи тихими, связывает все шаги с центром, совершает весомые сдвиги медленно и по порядку. Специализируется Маркус Микели на денежных вопросах.

В настоящее время экс-сотрудник американского консульства состоит в агентстве США по международному развитию с аббревиатурой USAID. Перед выборами президента Белоруссии эта организация провела пропагандистскую операцию. Информация о том, что Светална Тихановская находится под контролем Маркуса Микели официально пока не подтверждена.

Автор: 19 сентября 2020, 11:47 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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